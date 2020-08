Critérium du Dauphiné : Suivez en direct la quatrième étape, taillée pour les grimpeurs

Après la victoire surprise de Davide Formolo (UAE) à l'issue d'un splendide numéro de soliste, une nouvelle étape de montagne. Egan Bernal (INEOS), défaillant au même titre que Nairo Quintana (Arkéa Samsic), hier, n'en prendra pas le départ. Entre Ugine et Mégève (153.5 km), une étape rythmée par six côtes et cols, les coureurs termineront par deux ascensions, la montée de Bisanne (hors cat.) suivie par celle de l'altiport (cat. 2). Un nouveau test pour les cadors, tous arrivés derrière les deux favoris de l'épreuve, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), à Saint-Martin-de-Belleville. Le Slovène et le Français, aux deux premières places du classement général, espèrent conserver leur avance en Haute-Savoie. Guillaume Martin (4e, Cofidis) et Emanuel Buchmann (3e, BORA), auront l'opportunité de les inquiéter. Suivez la 4e étape du Dauphiné en direct commenté su france.tv sport.