Critérium du Dauphiné : Suivez en direct la 1re étape, la seule occasion pour les rouleurs de s'imposer

La première des cinq étapes de la 72e édition du Critérium du Dauphiné n'est pas la plus difficile mais la plus longue (218.5 km). Entre Clermont-Ferrand et Saint-Christo-en-Jarez les coureurs grimperont tout de même sept côtes et cols, jusqu'à celui de la Gachet (3.3 km à 4.6 %). La seule arrivée où les non-grimpeurs auront leur mot à dire, après un parcours accidenté. Ensuite, les favoris se jaugeront lors de quatre étapes de montagne, dont deux arrivées en haut de cols de première puis hors catégorie.