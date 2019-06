Critérium du Dauphiné : fractures du fémur, du coude et de plusieurs côtes pour Chris Froome

Les déclarations du patron Dave Brailsford sur France 3 cet après-midi ne laissaient guère place au doute, c'est désormais officiel : Chris Froome ne sera pas sur les routes du prochain Tour de France. Tombé lors de la reconnaissance de la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, le coureur britannique souffre d'une fracture du fémur, d'une fracture du coude droit, ainsi que de plusieurs côtes cassées, annonce Ineos dans un communiqué publié mercredi soir.

Parmi les grands favoris du contre-la-montre du Dauphiné remporté par Wout Van Aert, Chris Froome n'aura pas eu l'occasion de montrer ses talents. Parti en milieu de journée reconnaître le parcours de cette quatrième étape, le Britannique a lourdement chuté, déséquilibré par une rafale de vent alors qu'il se mouchait et a percuté un muret. "Ils roulaient très vite, il y avait beaucoup de vent. Le vent a pris la roue de devant et il est rentré dans un mur", a expliqué Dave Brailsford sur France 3, avant d'assurer que le Britannique "ne participera pas au Tour de France".

"Même si nous connaissons tous les risques inhérents à notre sport, il est toujours traumatisant qu'un coureur se blesse et subisse des blessures graves. Chris avait travaillé d'arrache-pied pour arriver en forme et il était sur la bonne voie pour le Tour", a précisé Brailsford dans le communiqué d'Ineos, en insistant sur "la force mentale et la résilience" de son leader. "Nous le soutiendrons totalement dans son rétablissement et l'aiderons à poursuivre ses objectifs et ambitions à venir", a conclu le patron de l'équipe.