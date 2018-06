Coupe du monde 2018 : suivez EN DIRECT le match entre le Maroc et l'Iran

Le Maroc et l'Iran entrent en lice dans ce Mondial russe avec pour ambition de jouer les trouble-fêtes dans ce groupe B. En compagnie de l'Espagne et du Portugal, les deux nations font figure d'outsider pour passer en huitième de finale. Alors cette rencontre semble primordiale pour chacun des deux pays pour tenter de créer la sensation. Marocains et Iraniens s'affrontent pour la première fois. La stade de la rencontre est le Stade Kretovski de Saint-Pétersbourg (68 000 places).