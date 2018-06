Coupe du monde 2018 : suivez EN DIRECT le match entre l'Arabie Saoudite et l'Egypte

D'ores et déjà éliminées de la Coupe du monde, l'Arabie Saoudite et l'Egypte n'ont pas le choix. Les deux équipes doivent éviter de s'enfoncer un peu plus et sont dans l'obligation de gagner pour sortir de la compétition la tête haute. Malheureusement pour l'Arabie Saoudite, il faudra se passer du milieu de terrain Taisir Al-Jassim, victime d'une blessure contractée mercredi lors de la défaite 1-0 contre l'Uruguay. Tandis que côté Egyptien, Mohamed Salah pourrait ne pas disputer cette rencontre sans enjeux. Suivez en direct commenté le match sur France tv sport.