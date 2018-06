C'est le début de la compétition pour la Suède et la Corée du Sud. Réparties dans le groupe F avec l'Allemagne et le Mexique, les deux nations ne sont pas favorites pour finir à une place qualificative en huitième de finale. Suédois et Coréens tenteront de créer la surprise. Le stade de Nijni Novgorod est l'enceinte qui accueille la rencontre (45 000 places).