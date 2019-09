Regardez en direct vidéo les Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent à Londres du 27 septembre au 6 octobre 2019. Lors des Mondiaux de Londres, il y a deux ans, la France avait récolté 5 médailles dont 3 en or, grâce à Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres, Kevin Mayer sur le décathlon et Yohann Diniz sur le 50km marche. Renaud Lavillenie et Mélina Robert-Michon avaient récolté le bronze en perche et lancer de disque. Peuvent-ils faire mieux cette année à Doha, à un an des Jeux Olympiques de Tokyo ?