Ces sportifs tricolores qui font le show sur Instagram

Le confinement a mis le sport à l'arrêt total depuis plusieurs semaines. Mais les sportifs ne se laissent pas abattre et utilisent les réseaux sociaux pour s'occuper. Les lives Instagram ont explosé et permettent aux stars du sport français comme Karim Benzema ou encore Benoit Paire d'être sans filtre.

Les sportifs ont changé de terrain de jeu en cette période de confinement. Finis les courts de tennis et autres stades de football, pour les retrouver il faut suivre désormais leurs lives Instagram. Ces derniers permettant de s'exprimer en direct à tous ses "followers" mais aussi d'inviter n'importe qui à converser. C'est notamment le cas de la paire Benoît Paire / Stanislas Wawrinka. Le duo sportif le plus populaire du moment sur les réseaux sociaux. En effet, les deux hommes se retrouvent tous les soirs lors de lives Instagram enflammés. Ce nouveau rendez-vous a même un nom : "StanPairo".

L'humeur est très joyeuse, les anecdotes croustillantes, bref tout est rassemblé pour passer un super moment. Ce qui a fait le buzz ces derniers jours vient cependant surtout du fait qu'ils s'autorisent à tester quelques uns de leurs cocktails faits maison en direct. Mais c'est le principe puisqu'ils organisent des "apéros". Des mélanges variés préparés par Wawrinka qui essaye d'apprendre à son ami tricolore ses "tricks" pour qu'il réalise les mêmes. Mais l'alcool, à consommer avec modération, n'est qu'un prétexte pour se retrouver.

Langue de bois s'abstenir

En effet, on découvre les deux joueurs de tennis d'une autre manière que sur les courts. C'est ça qui rend ces lives très intéressants. Un Benoit Paire qui se livre sans filtre sur sa carrière, sur le traitement médiatique dont il fait l'objet ou encore pourquoi il ne gagnera jamais un Grand Chelem selon lui. Des confessions sans langue de bois qui tranchent avec les discours policés habituels. C'est dans ce genre de moment où l'on découvre le mieux ces stars du sport qui oublient presque qu'elles sont regardées par des milliers de spectateurs.

Mais les deux compères ne sont pas les seuls à se lâcher pendant ce confinement. D'autres sportifs français sortent de leur zone de confort et changent leur communication habituelle. Karim Benzema en est la preuve. L'attaquant du Real Madrid est très controversé dans l'Hexagone malgré ses prestations exceptionnelles avec la Casa Blanca. Confiné lui aussi, Benzema se livre et se lâche. "On ne confond pas la F1 et le karting" déclare-t-il par exemple à propos d'Olivier Giroud lors d'un live avec Mohammed Henni. Il devra s'expliquer publiquement dès le lendemain sur ses propos tant cette déclaration a fait grand bruit. Rassemblant parfois près de 200 000 internautes en direct, la parole de l'ancien Lyonnais est précieuse et ses invités de qualité avec notamment la venue de la légende brésilienne Ronaldo.

Un moyen de se rapprocher de ses fans

Des lives pour passer le temps en période de confinement donc, mais aussi une manière de se rapprocher de ses fans. On a par exemple observé Pierre Rolland en direct pour des entraînements avec un home-traîner et qui permet de s'entretenir. Martin Fourcade qui se plie à l'exercice pour donner des conseils et motiver la population française à faire du sport.

Les deux géants du sport bleu-blanc-rouge Tony Estanguet et Teddy Riner ont aussi essayé cette pratique en vogue. Le basketteur Evan Fournier, très présent sur les réseaux, a quant à lui réalisé un direct "Koh-Lanta" en compagnie de Denis Brogniart, le très populaire présentateur de l'émission.

Pour l'instant la date de fin du confinement n'est pas encore connue. Le retour à la "liberté", ce n'est pas pour tout de suite. Alors si vous vous ennuyez, baladez-vous sur les lives des sportifs tricolores, vous ne serez pas déçus !