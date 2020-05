Mike Tyson de retour sur les rings, pour la bonne cause

A 53 ans, Mike Tyson, plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire (20 ans), a annoncé, via une vidéo postée sur son compte Instagram, qu'il était de retour sur les rings. On le voit frapper comme une mule lors d'un entraînement. Mais 15 ans après sa dernière défaite contre McBride en 2005, il ne revient pas pour redevenir le meilleur. Son retour sera plutôt en exhibition, pour récolter des fonds en faveur des sans-abris et des victimes de la drogue.

Il n'a rien perdu de sa férocité et de sa puissance. La barbe se fait grisonnante, la dent en or qu'il arborait du temps de sa superbe n'est plus là, le tatouage sur le côté gauche de son visage toujours, mais Mike Tyson a bien remis les gants. Pour le prouver, il a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle l'ancien champion du monde des poids lourds fait étalage de coups surpuissants, et qu'il ponctue par un "I'm back".

Les plus grands fans de boxe ne peuvent que s'émouvoir d'une telle image. Lui, le plus jeune champion du monde des lourds de l'histoire (à 20 ans), celui qui a remporté ses 19 premiers combats professionnels par KO dont 12 lors du 1er round, est une légende du 7e art. Dans les années 80-90, il a tout connu : la gloire, les combats les plus médiatisés, les victoires les plus étincelantes, et le déclin, entre prison (pour viol) et faillite personnelle, sans oublier cette pathétique affaire d'oreille mordue lors d'un combat avec Evander Holyfield en 1997.

En 58 combats, il aura connu la victoire à 50 reprises, dont 44 par KO. Iron Mike était un destructeur, et ceux qui ne l'ont jamais vu peuvent le vérifier sur ces images. Mais pas question, a priori, de remettre les grands face aux meilleurs. Mike Tyson devrait remonter sur un ring pour la bonne cause. Il boxerait en effet pour récolter des fonds en faveur des sans-abris et des victimes de la drogue."Je fais environ deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure", a-t-il confié. "Ensuite, je lève des poids, environ 300 ou 250 répétitions. Après, je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je frappe dans les mitaines pendant 25-30 minutes. Je dois améliorer ma condition physique."

Bien loin du côté bling-bling et provocateur qui a parsemé toute sa carrière, Mike Tyson a sous-titré sa vidéo en disant : "Tout est possible si on est intelligent. Entraînez-vous intelligemment. Récupérez intelligemment". Mais derrière ces propos très apaisants, parmi les hashtags qu'il a relayés, se trouve un #stillthebaddestmanontheplanet ("toujours le pire homme de la planète"). "The baddest man on the planet", c'était aussi l'un de ses surnoms à la grande époque.