Mike Tyson convaincant pour son retour, malgré le nul contre Roy Jones Jr

Pour son grand retour sur le ring, quinze ans après son dernier combat, Mike Tyson n'a pu s'imposer contre Roy Jones Jr, mais n'a pas perdu non plus. A 54 ans, Iron Mike a concédé un match nul malgré une performance convaincante cette nuit à Los Angeles.

Quinze ans après, Iron Mike était de retour sur un ring de boxe cette nuit au Staples Center de Los Angeles. Et il n'a pas déçu, au contraire : plus en forme qu'attendu, l'ancien multiple champion du monde des poids lourds a livré un combat convaincant et engagé à l'occasion d'une exhibition contre Roy Jones Jr (51 ans), autre légende. Cette rencontre caritative s'est achevée sur un match nul, sur décisions des trois juges de la WBC, les anciens champions Christy Martin, Vinny Pazienza et Chad Dawson. A noter que ce combat ne rentre pas en compte dans les classements mondiaux.



Un résultat qui convenait à Tyson : "Je suis OK avec la décision car cela a plu au public. Je sais que je t'ai touché et tu as encaissé. Je te respecte", a lancé le boxeur en direction de son adversaire. Pourtant, avec 67 coups portés contre 37, Tyson a bien dominé les débats malgré la mobilité de Roy Jones Jr, qui s'est toutefois peu à peu éteint dans les quatre derniers rounds. Quoi qu'il en soit, 15 ans après son dernier combat contre Kevin McBride en 2005, Mike Tyson semble bien de retour. Se contentera-t-il de combats d'exhibition ? Rien n'est moins sûr.