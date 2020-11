Bleus: première convocation pour Ruben Aguilar, appelé en renfort

A l'âge de 27 ans, le latéral droit de Monaco Ruben Aguilar a été convoqué pour la première fois en équipe de France. Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Fédération indique que le joueur a été "appelé en renfort" et rejoindra le centre d'entraînement de Clairefontaine "mardi en début de journée".



Ruben Aguilar arrive en renfort après le forfait de Houssem Aouar, blessé face à Saint-Etienne ce dimanche. Aouar avait été lui-même appelé en remplacement de Nabil Fekir, lui aussi blessé. Aguilar reçoit ainsi sa première convocation en sélection nationale, un peu plus d'un an après avoir rejoint l'AS Monaco. Le latéral avait réalisé deux très belles saisons sous les couleurs de Montpellier, entre 2017 et 2019.

Lui et ses coéquipiers de l'équipe de France affronteront la Finlande en match amical ce mardi, avant des matches de Ligue des Nations contre le Portugal puis la Suède.

