NBA : Tony Parker et Joakim Noah ont rejoué !

Il avait dit qu'il reviendrait. Sept mois après sa rupture du quadriceps de la cuisse droite, Tony Parker a tenu son pari et fait son retour en NBA avec San Antonio. Le meneur français a participé à la victoire des Spurs sur Dallas 115-108. A 35 ans, après des mois de convalescence, il enfin pu jouer sans frein. Si son influence est encore limité (6 pts et 4 passes décisives), ses sensations sont bonnes et il n'a visiblement pas eu d'appréhension dans ce derby tendu où Gregg Popovich a été exclu dans le 2e quart-temps. « C’était beaucoup d’émotion, a déclaré Parker qui a dû retenir ses larmes. Je suis toujours stupéfié par tout l’amour venant des fans des Spurs. Ce sentiment est compliqué à décrire, mais j’étais juste très excité et je voulais remercier tout le monde pour tout le soutien. La ville de San Antonio a été fantastique, tous les fans, la franchise dans son ensemble. C’était une belle aventure, un bon match ce soir. » Grâce à LaMarcus Aldridge (33 pts, 10 rebonds et 3 contres), les Spurs ont fini par s'imposer (voir tous les résultats de la nuit). Les Texans seront bientôt au complet puisque Kawhi Leonard est espéré dans deux à trois semaines.

Trois petites minutes et un accueil chaleureux pour Noah

Lui n'était pas trop attendu. A disposition des Knicks depuis le 13 novembre, Joakim Noah était à l'affût de sa première minute de jeu depuis le 2 février 2017. Le pivot de New York revient de dix mois d'absence pour blessure, suspension pour dopage et choix de l'entraîneur. Il avait tout d'abord dû mettre fin à sa saison à cause d'une nouvelle blessure à l'épaule droite (rupture de la coiffe des rotateurs) nécessitant une intervention chirurgicale. Il avait ensuite écopé en avril d'une suspension de vingt matches pour infraction à la réglementation NBA sur les substances prohibées après l'absorption d'un complètement alimentaire contaminé. Il était théoriquement disponible depuis le 13 novembre, mais Jeff Hornacek, l'entraîneur des Knicks, ne l'avait jamais inscrit sur la feuille de match jusqu'à ce lundi. La blessure du Turc Enes Kanter, 2e choix de l'entraîneur derrière Kristaps Porzingis, a ouvert la porte à Noah. Chaleureusement accueilli par le public du Madison Square Garden, le joueur de 32 ans a eu droit à quelques miettes de match. Trois petites minutes pendant lesquelles il a inscrit deux points, pris un rebond et réussi un contre. Cela n'a pas permis aux Knicks de battre Portland (91-103).