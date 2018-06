NBA : Rudy Gobert élu meilleur défenseur de la saison

Le verdict n’a rien eu d’une surprise lorsque Rudy Gobert a été désigné meilleur défenseur de la saison de NBA, lundi soir, à Los Angeles. Lors de la remise des récompenses individuelles à l’issue du championnat, le pivot d’Utah a été mis à l’honneur. Et il y a de quoi : Troisième meilleur contreur du championnat (2,3 par match), il a fini la saison régulière avec 13,5 points, 10,7 rebonds et 1,4 passes décisives par match.

4 ans après Noah

Mieux, la NBA annonce que le rendement offensif des adversaires de la franchise de Salt Lake City baisse en moyenne de 10% lorsque l’ancien joueur de Cholet (2011-2013) est sur les parquets. Elu le jour de ses 26 ans, et malgré une longue absence pour blessure entre décembre et janvier, Gobert avait terminé en 2017 à la 2e place de cette consultation réalisée auprès de journalistes spécialisés avant le début des play-offs, derrière Draymond Green (Golden State). Finalement, il a été sacré devant Anthony Davis (Nouvelle-Orléans) et Joel Embiid (Philadelphie).

Avec cette distinction personnelle, Gobert devient le deuxième français récompensé dans cette catégorie, après Joachim Noah en 2014. Cette saison avec Utah, le Tricolore s’est arrêté en demi-finale de conférence après une défaite 4-1 contre Houston.