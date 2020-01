NBA : Rudy Gobert décroche sa première sélection au All-Star Game

Rudy Gobert tient enfin sa revanche. Extrêmement touché l'année passée lorsque son nom n'avait pas été dévoilé au moment de connaître les remplaçants du All-Star Game, le pivot français s'est donné les moyens de réaliser son rêve en décrochant une première étoile ce jeudi soir. C'est sur la chaîne TNT qu'a été officialisé sa sélection, au milieu de 13 autres joueurs choisis par les entraîneurs des trente franchises.



Au sein de la conférence Ouest, Rudy Gobert accompagnera Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Nikola Jokic (Denver), Brandon Ingram (La Nouvelle-Orléans), Russell Westbrook (Houston) et Chris Paul (Oklahoma City) dans la ville de Chicago, hôte de cette édition 2020 du match des étoiles. Du côté de la conférence Est, ont été convoqués Jimmy Butler (Miami), Kyle Lowry (Toronto), Ben Simmons (Philadelphie), Khris Middleton (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston), Bam Adebayo (Miami), ainsi que Domantas Sabonis (Indiana).

Troisième français de l'histoire

Âgé de 27 ans, Rudy Gobert, qui n'avait pu retenir ses larmes en commentant sa non-sélection pour l'édition 2019, peut savourer d'avoir enfin été considéré à sa juste valeur. Désigné meilleur défenseur de la NBA ces deux dernières saisons, le géant français (2,16m) a attendu son tour, patiemment. Avec Donovan Mitchell, également sélectionné pour la première fois, il est l'un des grands artisans de la très bonne saison du Jazz, actuellement quatrièmes de la très relevée conférence Ouest, à la lutte avec les Clippers et Denver, et derrière les Lakers.

En 45 matches disputés cette saison, il est en progrès dans plusieurs domaines, notamment au rebond avec 14,6 prises de moyenne et un pourcentage au tir de 68,6% pour 15,7 points marqués par match. "Ce gars est un All-Star!! Tout est possible ! Fier de toi Rudy Gobert", l'a félicité son ami et coéquipier en équipe de France Evan Fournier, qui évolue à Orlando. Oui, un Français All-Star, ce n'est qu'une troisième dans l'histoire : "Gobzilla" succède à Tony Parker, six fois sélectionné, et Joakim Noah.

Hommages à Kobe Bryant

Ces remplaçants s'ajoutent aux dix titulaires déjà connus depuis une semaine après le vote du public, des joueurs et des journalistes. Une liste qui comprend à l'Ouest LeBron James (Lakers), Luka Doncic (Dallas), Kawhi Leonard (Clippers), Anthony Davis (Lakers), James Harden (Houston) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Pascal Siakam (Toronto), Joel Embiid (Philadelphie), Kemba Walker (Boston) ainsi que Trae Young (Atlanta) au sein de la conférence Est.

Le 6 février seront connues les compositions des "Team LeBron" et "Team Giannis", selon les choix à tour de rôle de LeBron James et Giannis Antetokounmpo, sans tenir compte de la conférence à laquelle appartiennent les joueurs. Parmi les malheureux non-sélectionnés figurent notamment DeMar DeRozan (San Antonio), Devin Booker (Phoenix) et Bradley Beal (Washington). La grande fête du basket NBA sera cette année en outre marquée par de multiples hommages à la légende des Lakers, Kobe Bryant, mort avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche près de Los Angeles.

Avec AFP.