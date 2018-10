NBA : les Warriors assurent, Boston frappe fort

La NBA reprenait ses droits cette nuit pour la première fois de la saison 2018-2019. Les champions sortants de Golden State s'imposent à domicile face au Thunder d'Oklahoma City (108-100). Privés de Russell Westbrook, les visiteurs ont pu compter sur Denis Schröder (21 points, 9 rebonds, 6 passes décisives) pour faire trembler les Warriors jusqu'au 3ème quart-temps (66-67). Mais le talent de Stephen Curry, 32 points et 9 offrandes, et Kevin Durant 27 points et 8 rebonds, ont fait basculer le match pour le plus grand plaisir des supporters de l'Oracle Arena.

Boston ne perd pas de temps

Dans l'autre rencontre du soir les Celtics étrillent Philadelphie (105-87). Le suspens de ce premier choc de la saison n'aura tenu qu'un quart-temps (21-21). Les Celtics se sont appuyés sur un bon Jayson Tatum (23 points à 9/17, 9 rebonds). Statistiques moyennes pour Hayward (10 points à 4/12, 5 rebonds) et Irving (7 points à 2/14), mais l'essentiel est ailleurs pour les deux joueurs qui retrouvaient la compétition après des blessures. Cette nuit, entrée en lice de Charlotte, avec ses deux frenchies Nicolas Batum et Tony Parker, face aux Bucks et de Cleveland sur le parquet de Toronto.