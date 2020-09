NBA : LeBron James propulse les Lakers en finale

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets : 117 - 107

Dix ans plus tard, les Lakers sont de retour en finales NBA. En 2010, c'est Kobe Bryant qui apportait à L.A. son 16e titre de champion, son cinquième personnel. Un karma tout particulier accompagne cette génération violet et or 2019-2020, depuis la mort de l'idole le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes.

Depuis, LeBron James et ses coéquipiers se sont jurés de ramener les Lakers au sommet de la ligue pour perpétuer l'héritage de leur glorieux aîné. Un supplément d'âme puisant dans la fameuse "Mamba mentality" qui animait Bryant, faite d'une indéfectible soif de victoire.

James en mode "MVP"

"King James" n'a donc pas encore tout à fait remis la couronne sur sa tête, mais sa performance (38 pts, 16 rbds, 10 passes) pleine de talent, d'autorité, d'envie, le place une nouvelle fois, à 35 ans, au-dessus de la concurrence. Jusqu'au bout, il a été l'homme fort de l'équipe californienne dans ce cinquième match, inscrivant 16 points dans le money-time, dont neuf d'affilée, pour définitivement repousser des Nuggets qui venaient d'effacer 16 points de retard. Son triple-double est le 27e en play-offs, à trois unités du record d'une autre ancienne "Laker-Legend", Magic Johnson.

"Qu'on ne vienne pas me dire que LeBron James n'est pas le MVP de cette ligue après une telle performance qui emmène les Lakers en finale!", a d'ailleurs tweeté l'illustre meneur, ravivant le débat sur le trophée de meilleur joueur de la saison tout récemment attribué à Giannis Antetokounmpo, à l'issue d'un vote qui avait énervé LBJ.

Qu'importe, assis sur le parquet au milieu des cotillons célébrant son premier titre de champion de conférence Ouest, casquette vissée sur le crâne, regard sombre et déterminé, il a bien montré qu'il ne compte pas cette fois en rester là. En quête d'un 4e sacre avec une troisième équipe différente après Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), il va jouer ses dixièmes finales NBA. Tout simplement gigantesque.

Davis, bien plus qu'un lieutenant

Sous la gouverne de James, les Lakers effectuent un parcours impressionnant dans ces play-offs inédits, disputés dans la bulle de Disney World à l'abri du coronavirus, puisqu'ils n'ont concédé que trois défaites en trois séries. Avant d'écarter Denver, ils avaient barré la route, également en cinq matches, de Portland (4-1) et de sa star Damian Lillard, longtemps impressionnant, ainsi que celle de Houston (4-1) malgré la menace représentée par James Harden, meilleur scoreur de la saison.

Et contrairement au Utah Jazz et à leurs rivaux "angelenos" des Clippers, qui s'étaient fait remonter par les irrésistibles "comeback boys" de Denver après avoir été menés 3-1, les Lakers eux n'ont pas craqué dans cette même position favorable pour boucler la série avec autorité.

Ayant fini premier de la saison régulière à l'Ouest, ils ont assumé leur statut de favori tout au long des play-offs, également portés par l'immense apport d'Anthony Davis, recruté à l'intersaison, et qui a montré sur cette série, dans les moments importants, qu'il était plus qu'un lieutenant pour James, mais un véritable leader offensif, en témoignent encore ses 27 points sur ce dernier match.

Los Angeles a l'occasion d'égaler le record de Boston (17 titres) en s'imposant lors des finales. Le représentant de la conférence Est pourrait être connu dès cette nuit en cas de victoire du Heat contre les Celtics (3-2 pour Miami).