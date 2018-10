NBA : LeBron James a joué son premier match au Staples Center

Ils étaient 19 000 à venir accueillir le nouveau roi de la cité des Anges. Arrivé cet été en Californie, LeBron James n'a pas raté ses débuts pour son premier match au Staples Center, antre des Los Angeles Lakers. 13 points en 15 minutes, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions et un énorme dunk pour séduire un public déjà conquis.

"L'ambiance était géniale pour un match de préparation", a confié l'ancien joueur de Cleveland, qui n'a pu empêché la défaite des siens face aux Denver Nuggets (111-113). "On a livré une bien meilleure prestation que lors du premier match de préparation (perdu 124-107, déjà contre Denver, NDLR), c'est une soirée positive", a-t-il insisté. "On continue de se découvrir et de comprendre comment on fonctionne les uns les autres, mais j'ai bien aimé notre générosité dans l'effort", a ajouté le nouveau N°23 des Lakers.