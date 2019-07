NBA : Kevin Durant rejoint les Brooklyn Nets

Les Nets sont sur le point de basculer dans une nouvelle dimension. Le marché des agents libres à peine ouvert, Kevin Durant a confié qu'il quittait les Golden State Warriors pour rejoindre Brooklyn et signer un contrat de quatre ans avec la franchise new-yorkaise. C'est via un message clair et concis que le joueur a annoncé sa décision sur le compte Instagram de son émission The Boardroom.

L'ailier de 30 ans rejoint donc la conférence Est et va signer de 164 millions de dollars sur quatre ans selon Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN. Alors que plusieurs sources annonçaient que sa franchise de Golden State s'apprêtait à lui proposer un bail de cinq ans à 221 millions de dollars, Kevin Durant a finalement choisi de quitter la baie de San Francisco pour celle de New-York, après deux titres de champion et deux trophées de MVP des finales (2017, 2018) sous le maillot des Warriors.

Malgré une rupture du tendon d'Achille lors de la dernière finale NBA face à Toronto et la possibilité de ne pas voir Kevin Durant fouler les parquets la saison prochaine, l'arrivée de l'ancien joueur d'OKC est un énorme coup pour des Nets bien décidés à frapper fort cet été sur le marché des agents libres.

Car le MVP de la saison 2014 ne sera pas la seule star à poser ses valises du côté de New-York. Annoncé depuis plusieurs jours, Kyrie Irving devrait bien quitter Boston pour Brooklyn. ESPN et The Athletic annoncent que l'ancien meneur de Cleveland devrait signer un contrat de quatre ans pour un salaire maximal de 142 millions de dollars. DeAndre Jordan, ami proche de Kevin Durant, est lui aussi annoncé du côté des Nets pour former un nouveau "Big Three" au sein de la NBA et faire de Brooklyn l'une des équipes les plus alléchantes à suivre ces prochaines années.