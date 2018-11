NBA - Gobert flambe, les Warriors tombent malgré Durant

Troisième victoire de rang pour Utah, lors de son déplacement à Memphis (96-88). Un succès dans lequel Rudy Gobert a pris un rôle prépondérant avec un double-double (15 points et 16 rebonds), plus trois contres. A Los Angeles, les Clippers ont réalisé une grosse performance pour faire tomber Golden State en prolongation (121-116), malgré les 33 points, 10 passes et 11 rebonds de Kevin Durant. Mais sans Stephen Curry, les Warriors ont enregistré leur 3e défaite de la saison.

Utah a basculé en positif. Avec une 7e victoire pour son 13e match, le Jazz a désormais un bilan positif avant d'attaquer une série de quatre déplacements périlleux: Dallas, Philadelphie, Boston et Indiana. Pour y parvenir, il a pu compter sur son pivot français, Rudy Gobert, auteur d'un nouveau double-double: 15 points, 16 rebonds. Et trois contres ainsi que deux passes décisives en plus. Le Français a parfaitement tenu le choc face au duo Mike Conley (24 points) - Marc Gasol (16 points), inscrivant même 8 points dans le dernier quart-temps. "C'est une grande victoire", a-t-il dit après la rencontre. "C'est dur quand c'est un match aussi physique." Les 19 points, 5 passes et 6 rebonds de Joe Ingles n'ont pas été inutiles à Utah dans ce succès à l'extérieur. L'équipe pointe en 9e position de la Conférence Ouest.

3e défaite pour les Warriors

Tout en haut de celle-ci, il y a Golden State. Mais sans Stephen Curry, le champion en titre a concédé sa 3e défaite de la saison, lors de son voyage chez les Clippers (121-116 a.p.). La franchise californienne bat pour la première fois cette équipe à domicile depuis quatre ans. Et pour y parvenir, les Californiens ont dû cravacher, car ils ont vu leur avance de 14 points dans le 4e quart-temps fondre comme neige au soleil, sous l'impulsion d'un Klay Thompson (31 points au total mais à 5/16 à 3pts) notamment, qui a inscrit 8 points sur 11 pour revenir à égalité à (106-106). Mais Lou Williams, auteur de 10 de ses 25 points lors de la prolongation, a mis au supplice la défense des Warriors. En l'absence de Curry, blessé, Kevin Durant a mené la charge: 33 points, 11 rebonds, 10 passes, mais a fini sur le banc en raison d'un trop grand nombre de fautes. Juste au moment décisif.

Côté Français, à signaler les 20 points de 5 passes d'Evan Fournier, qui n'a pas pu éviter la défaite du Magic à Washington (117-109). Côté grosse performance, il y a celle de Joel Embiid avec les Sixers (35 points, 18 rebonds) lors de la victoire sur le Heat (124-114), la chute du leader de la Conférence Est, Toronto, à domicile contre La Nouvelle-Orléans (126-110) et son duo Holiday (29pts, 14 passes) - Moore (30pts), sans oublier la série stratosphérique de Karl Anthony Towns, auteur de 25 points et 21 rebonds lors de la victoire de Minnesota sur Brooklyn (120-113).

Résultats

LA Clippers - Golden State 121 - 116 a.p.

Miami - Philadelphie 114 - 124

Toronto - La Nouvelle-Orleans 110 - 126

Sacramento - San Antonio 104 - 99

Chicago - Dallas 98 - 103

Memphis - Utah 88 - 96

Minnesota - Brooklyn 120 - 113

Oklahoma City - Phoenix 118 - 101

Washington - Orlando 117 - 109