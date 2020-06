La saison de NBA va reprendre !

Le plan nécessitait le feu vert des trois-quarts des propriétaires des trente clubs. Il a été approuvé par 29 d'entre eux, affirment ESPN et le site The Athletic. C'est donc presque officiel, la NBA va reprendre ses droits à partir du 31 juillet prochain du côté d'Orlando, hôte de la fin de saison. "Cette approbation est la première étape parmi tant d'autres nécessaires pour reprendre le championnat", a indiqué la ligue. La prochaine devrait être une formalité vendredi, le syndicat des joueurs (NBPA) devant à son tour suivre le mouvement.

Le championnat se terminera à huis clos avec 22 équipes (les 16 virtuellement qualifiées pour les playoffs et les six encore en course pour une qualification) après presque 3 mois d'interruption. La traditionnelle draft se tiendra elle le 15 Octobre soit 3 jours après la date maximale des plays-offs. La loterie qui désigne l'ordre de choix de la draft se déroulera cet été le 25 août, selon les informations d'ESPN.

Quels changements pour cette NBA totalement inédite ?

Tout d'abord les 22 équipes retenues joueront huit matches de saison régulière chacun. On aura alors un classement qui donnera une première photographie des play-offs, avec les sept premiers de chaque conférence directement qualifiés.

C'est pour le 8e sésame que tout se complique. Deux scénarios sont possibles: si le 9e est à plus de 4 matches derrière le 8e, ce dernier est officiellement qualifié pour les play-offs. Si le 9e est à 4 matches ou moins derrière le 8e, les deux s'affrontent en barrage. Le 8e doit gagner une fois pour se qualifier, le 9e doit gagner 2 fois.

La NBA 2020 version 2.0 s'annonce totalement inédite. Pour notre plus grand bonheur ?

Les grandes dates à retenir

30 juin : camps d'entraînement

7 juillet : déplacement à Orlando et "mise en bulle"

31 juillet : reprise de la saison 2019-2020

12 octobre : Match 7 de la finale NBA 2019-2020

25 août : loterie de la draft NBA

15 octobre : draft NBA

18 octobre : marché des joueurs libres

1er décembre : Début de la saison 2020-2021