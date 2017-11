La nuit NBA : Cleveland enchaîne, LeBron James expulsé

LeBron James aura donc dû attendre de jouer le 1082e match de sa carrière en saison régulière, pour être pour la première fois de sa vie expulsé du parquet. « King James » a été renvoyé aux vestiaires par l’arbitre après qu’il ait contesté plusieurs de ses décisions. Avant cette expulsion, le triple champion NBA a eu le temps de marquer 21 points, 12 rebonds et 6 passes. "J'ai dit ce que j'avais à dire mais l'arbitre a décidé de me donner deux fautes techniques. C’est comme ça. On a gagné ce match et c'est le plus important", a-t-il réagi à la sortie des vestiaires.

L’expulsion de LeBron James n’a pas vraiment affecté les Cavaliers, qui menaient 93 à 70 au moment des faits. Il faut dire que la franchise a pu compter sur un Kevin Love en pleine forme. Love a rendu une des copies les plus propres de sa carrière, en inscrivant 38 points, et neuf rebonds en 25 minutes. Une énorme performance, qui a permis à Cleveland de dominer cette rencontre face à une équipe de Miami dans un premier temps dépassée, mais qui a su trouver les ressources pour ne pas s’écrouler.

Les Cavs s’imposent finalement sur le score de 108 à 97, et remportent leur neuvième succès consécutif en saison régulière. Il s’agit là de leur plus longue série de victoires depuis début 2015. Après un début de saison plus que poussif, la bande à LeBron James semble avoir définitivement trouvé ses marques. Et pour leur adversaires, ça fait (très) mal.

Les autres résultats​

Utah - Denver 106 - 77

Sacramento - Milwaukee 87 - 112

Chicago - Phoenix 99 - 104

Minnesota - Washington 89 - 92

Cleveland - Miami 108 - 97