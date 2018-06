DeAndre Ayton N.1 de la draft part à Phoenix, Luka Doncic à Dallas

Le Bahaméen Deandre Ayton a été sélectionné au Barclays Center à Broolyn en premier choix de la draft NBA par Phoenix. "Etre appelé en premier et être choisi par Phoenix, c'est époustouflant", a réagi Ayton, qui évolue au poste d'intérieur. Le jeune prodige slovène Luka Doncic (18 ans), vainqueur de l'Euroligue avec le Real Madrid et élu MVP du tournoi et du Final Four, a été recruté par Dallas, après un échange avec Atlanta et Trae Young, retenu en 5e position. Le Français Elie Okobo sera aux côtés du N.1, puisqu'il a été pris en 31e position par les Suns.

Il l'avait annoncé. Depuis plusieurs semaines, DeAndre Ayton avait clâmé qu'il serait "top pick" lors de la draft NBA, cet énorme marché aux joueurs universitaires. Il a été pris, en N.1. Après une saison magnifique à l'université d'Arizona (20.1 points, 11.6 rebonds de moyenne par match), il a séduit Phoenix. "Etre appelé en premier et être choisi par Phoenix, c'est époustouflant", a réagi Ayton. "Je suis arrivé ici plein de confiance, mais quand j'ai vu Adam Silver (le patron de la NBA, NDLR) et que j'attendais que mon nom soit cité, puis quand j'ai été appelé, j'ai eu un blanc," a poursuivi Ayton, qui est seulement le 13e joueur non-Américain à être premier choix de la draft. "J'ai vu la réaction sur le visage de ma mère. C'était incroyable."

Doncic, nouveau "Mavs"

L'une des autres attractions de la soirée, c'était le jeune Luka Doncic. A 18 ans, il vient de remporter l'Euroligue avec le Real Madrid, étant nommé meilleur joueur du tournoi et MVP du Final Four. Le Slovène a été choisi par Atlanta en 3e position. mais les Hawks ont aussitôt fait un échange avec Dallas, pour l'envoyer là-bas contre Trae Young, pris en 5e position, et un futur choix de 1er tour en 2019. "C'est comme un rêve", s'est réjoui Doncic, qui a remporté en 2017 le championnat d'Europe avec la Slovénie. "J'ai toujours rêvé de gagner l'Euroligue, d'être champion d'Europe, d'être drafté. Cette année a été comme un rêve pour moi."

Marvin Bagley, intérieur de l'université Duke, a été drafté en 2e position par Sacramento, tandis que Jaren Jackson Jr., autre intérieur, mais de Michigan State, a été choisi par Memphis à la 4e place. Longtemps annoncé dans le top 5, le pivot Mohamed Bamba, qui affiche une envergure record de 240 centimètres, a finalement été sélectionné en 6e position par Orlando.

Okobo, direction Phoenix en 1er choix du 2e tour

Ciblé par plusieurs franchises de NBA, le jeune meneur (20 ans) de Pau-Orthez Élie Okobo est devenu le 31e joueur français à être drafté. 31, c'est aussi sa place dans cette édition 2018, soit le 1er choix du 2e tour. Et il ne fera pas le voyage en mauvaise compagnie puisqu'il pourrait devenir l'équipier du 1er choix de cette Draft, DeAndre Ayton. Cette saison, les recruteurs de seize franchises de NBA (sur 30 au total), dont l'état major complet des Los Angeles Lakers autour de son manager Rob Pelinka et du fils du propriétaire Jesse Buss, se sont pressés dans les salles françaises les yeux rivés sur tous ses faits et gestes.



La liste des draftés

1er tour:

1. DeAndre Ayton (Pivot, Bahamas), Phoenix Suns

2. Marvin Bagley (Intérieur, USA), Sacramento Kings

3. Luka Doncic (Arrière, Slovénie), Dallas Mavericks (échange)

4. Jaren Jackson (Intérieur, USA), Memphis Grizzlies

5. Trae Young (Meneur, USA), Atlanta (via échange)

6. Mohamed Bamba (Pivot, USA), Orlando Magic

7. Wendell Carter (Pivot, USA), Chicago Bulls

8. Collin Sexton (Meneur, USA), Cleveland Cavaliers

9. Kevin Knox (Ailier, USA), New York Knicks

10. Mikal Bridges (Ailier, USA), Phoenix Suns (échange)

11. Shai Gilgeous-Alexander (Meneur, Canada), Los Angeles Clippers (échange)

12. Miles Bridges (Ailier, USA), Charlotte Hornets (échange)

13. Jerome Robinson (Arrière, USA), Los Angeles Clippers

14. Michael Porter Jr. (Ailier, USA), Denver Nuggets

15. Troy Brown Jr. (Ailiers, USA), Washington Wizards

16. Zhaire Smith (Ailiers, USA), Philadelphia Sixers (échange)

17. Donte DiVincenzo (Arrière, USA), Milwaukee Bucks

18. Lonnie Walker (Arrière, USA), San Antonio Spurs

19. Kevin Huerter (Arrière, USA), Atlanta Hawks

20. Josh Okogie (Arrière, USA/Nigeria), Minnesota Timberwolves

21. Grayson Allen (Arrière, USA), Utah Jazz

22. Chandler Hutchinson (Ailier, USA), Chicago Bulls

23. Aaron Holiday (Meneur, USA), Indiana Pacers

24. Anfernee Simons (Arrière, USA), Portland Trail Blazers

25. Moritz Wagner (Intérieur, Allemagne), Los Angeles Lakers

26. Landry Shamet (Meneur, USA), Philadelphia Sixers

27. Robert Williams (Pivot, USA), Boston Celtics

28. Jacob Evans (Arrière, USA), Golden State Warriors

29. Dzanan Musa (Ailier, Bosnie), Brooklyn Nets

30. Omari Spellman (Intérieur, USA), Atlanta Hawks

2e tour

31. Elie Okobo (Meneur, France), Phoenix Suns

32. Jevon Carter (Meneur, USA), Memphis Grizzlies

33. Jalen Brunson (Meneur, USA), Atlanta Hawks

34. Devonte Graham (Meneur, USA), Dallas Mavericks

35. Melvin Frazier (Ailier, USA), Orlando Magic

36. Mitchell Robinson (Pivot, USA), New York Knicks

37. Gary Trent Jr. (Arrière, USA), Portland Trail Blazers (échange)

38. Khyri Thomas (Arrière, USA), Detroit Pistons (via échange)

39. Isaac Bonga (Meneur, Allemagne), Los Angeles Lakers (échange)

40. Rodions Kurucs (Ailiers, Lettonie), Brooklyn Nets

41. Jarred Venderbilt (Ailiers, USA), Denver Nuggets (échange)

42. Bruce Brown Jr. (Arrière, USA), Detroit Pistons

43. Justin Jackson (Ailiers, Canada), Denver Nuggets

44. Issuf Sanon (Meneur, Ukraine), Washington Wizards

45. Hamidou Diallo (Arrière, USA), Brooklyn Nets

46. De'Anthony Melton (Arrière, USA), Houston Rockets

47. Sviatoslav Mykhailiuk (Arrière, Ukraine), Los Angeles Lakers

48. Keita Bates-Diop (Ailiers, USA), Minnesota Timberwolves

49. Chimezie Metu (Intérieur, USA), San Antonio Spurs

50. Aliez Johnson (Intérieur, USA), Indiana Pacers

51. Tony Carr (Meneur, USA), New Orleans Pelicans

52. Vincent Edwards (Ailiers, USA), Utah Jazz

53. Devon Hall (Arrière, USA), OKlahoma City Thunder

54. Shake Milton (Meneur, USA), Philadelphia Sixers (échange)

55. Arnoldas Kulboka (Ailier, Lithuanie), Charlotte Hornets

56. Ray Spalding (Intérieur, USA), Philadelphia Sixers

57. Kevin Hervey (Ailier, USA), Oklahoma City Thunder

58. Thomas Welsh (Pivot, USA), Denver Nuggets

59. George King (Ailier, USA) Phoenix Suns

60. Kostas Antetokounmpo (Ailiers, Grèce), Philadelphia Sixers