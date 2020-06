22 franchises à Disney, seniors ménagés... A quoi va ressembler la reprise de la NBA ?

• Quelle reprise pour la NBA ?

Seulement 22 des 30 franchises NBA sont concernées par la reprise : les 16 virtuels qualifiés pour les playoffs de fin de saison et six autres équipes, se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place de chaque conférence. Pour Charlotte, Chicago, New York, Détroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State, la saison s'arrête là. Toutes ces franchises se dirigent vers une interruption compétitive de plus de neuf mois.

Les franchises concernées par la reprise effectueront un camp d'entraînement collectif d'une semaine à partir du 30 juin, avant de s'envoler pour Orlando (Floride) le 7 juillet. Joueurs, staffs et personnels, limités à 35 personnes par délégation, devront alors se mettre en quarantaine durant deux semaines. La reprise des hostilités est prévue dans les installations de Disney World, à partir du 31 juillet. Chacune des 22 équipes va disputer huit matches de saison régulière sur une période de 16 jours, d'après ESPN. Cinq à six matches quotidiens seront prévus dans les trois salles de l'ESPN Wide World of Sports Complex : l'Arena, le HP Field House et le Visa Athletic Center. Suivront ensuite des barrages éventuels pour la 8e place et donc les play-offs, dont le format ne changera pas (Est/Ouest au meilleur des sept matches). L'épilogue devrait avoir lieu le 12 octobre au plus tard et le début de la prochaine saison est fixé au 1er décembre.

• Pourquoi la NBA reprend-t-elle sous cette forme ?

Au 12 mars, il restait 259 rencontres à disputer par les 30 équipes. Si la NBA en fait jouer 88, les pertes de salaire des joueurs seront réduites à peu près de moité (345 millions de dollars au lieu de 645). En outre, jouer ces matches permettra à la NBA d'honorer ses engagements contractuels pour les droits télévisés, donc de rapporter de l'argent aux franchises affectées par de grosses pertes de revenus (40%) dues à l'absence de billetterie. Enfin, cela donnera l'occasion aux joueurs, longtemps privés de compétition, de monter en puissance et de recouvrer le rythme avant les joutes des play-offs.

• Quels protocoles sanitaires ?

Adam Silver a toujours posé comme condition à la reprise de la saison la possibilité d'effectuer le nombre nécessaire de tests, sans en priver le reste de la population. Sur ce point, il semble donc avoir des garanties. The Athletic rapporte que les dépistages débuteront le 22 juin. Le patron de la NBA a promis des tests quotidiens à Orlando. Le mode opératoire reste à déterminer, le syndicat des joueurs ayant indiqué qu'il préférait éviter le prélèvement nasal. Pour le reste, en accord avec les consignes des autorités de santé, distanciation sociale, prise de température, port de masque, seront de rigueur.

Soucieux de préserver la santé des entraîneurs âgés, tels Gregg Popovich (71 ans/San Antonio) ou Mike D'Antoni (69 ans/Houston), Silver a suggéré que "certains pourraient ne pas se retrouver sur le banc" lors des matches. A ce titre, si un joueur, un entraîneur ou un membre du staff venait à être testé positif, la ligue ne devrait pas arrêter la saison, a-t-il prévenu. La personne serait placée à l'isolement et l'entourage ferait l'objet de contrôles accrus. Si une épidémie touchait une équipe en revanche, le problème serait tout autre.

• Où en sont les joueurs ?

Les joueurs s'entraînent individuellement dans les installations de leur franchise. Depuis le 8 mai pour les premiers à avoir repris, notamment à Denver et Portland. Les étrangers, repartis dans leur pays, devraient revenir d'ici le 21 juin. Une dérogation des autorités gouvernementales est prévue pour leur permettre de passer outre la fermeture des frontières. Ces derniers devront se soumettre à un protocole de quatorzaine.

• Ce qu'il reste à éclaircir

Chacune des 22 franchises va donc disputer 8 matches de saison régulière, mais un calendrier précis reste à établir. La ligue s'appuiera sur la base de celui prévu initialement, mais l'absence de huit franchises rebat forcément les cartes. Des modifications sont à prévoir. D'ailleurs, d'après ESPN, ces 8 franchises "exclues" pourraient se retrouver dans un mini-camp afin d'éviter une pause forcée de neuf longs mois. Toutes les modalités restent cependant à fixer : le lieu, la date, le format, mais aussi l'éventuelle participation des éliminés de la course aux play-offs.

Pour ce qui est de l'affluence, nul ne sait encore si les matches de l'exercice 2020-2021 se joueront encore à huis clos, ni si ce calendrier permettra, comme cela semble être le but, aux stars NBA d'être présentes aux Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août).

