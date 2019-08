Mondial 2019 : La France se reprend en écrasant la Tunisie

Après sa défaite face à la Turquie, l'équipe de France de basket s'est parfaitement reprise en écrasant une faible équipe de Tunisie (94-56). Rudy Gobert et Théo Maledon ont été intéressants.

Deux jours après ses débuts manqués contre la Turquie à Pau (74-69), la France a fait preuve de sérieux et s'est imposée largement devant la Tunisie (94-56) lors de son deuxième match de préparation pour le Mondial en Chine (31 août-15 septembre). Une grosse dose d'enthousiasme, la réussite d'Evan Fournier (17 points), plus de présence en défense et quelques dunks de Rudy Gobert ou de Vincent Poirier, ont permis aux Bleus de confirmer leur suprématie jamais démentie devant des Tunisiens qui avaient été battus mardi par la Turquie (64-54).

Les Bleus sans adversité

Il n'y a ainsi jamais eu de suspense dans cette rencontre où les hommes de Vincent Collet se sont détachés après un premier quart temps (19-16) accroché. Après le forfait annoncé dans la journée du meneur barcelonais Thomas Heurtel (problème rotulien), la question de son remplacement va se poser. Le jeune meneur de Villeurbanne, Théo Maledon (18 ans), jusque-là simple partenaire d'entraînement et intégré dans l'équipe pour ce match, a montré qu'il était candidat et qu'il ne faudrait peut-être pas aller chercher chez les réservistes.

Il a signé quelques actions de classe comme un bijou d'interception suivie d'un dunk (33-21, 26) et réussi un deux sur deux à trois points. Sans oublier des magnifiques décalages, notamment sur Amath M'Baye pour un autre tir à trois points (43-27, 28). La fédération a indiqué qu'elle donnerait le nom du remplaçant de Heurtel dans les prochains jours.

Un programme chargé

Les Bleus ont maintenant droit à quatre jours de repos. Le 12 août, ils débuteront la deuxième phase de leur préparation à Lyon avec des rencontres à Villeurbanne contre le Monténégro (15 août), le Brésil (16 août) et l'Argentine (17 août).

Le départ pour la Chine est prévu le 22 août avec une nouvelle série de matches amicaux contre la Nouvelle- Zélande (24 août), l'Italie (24 août) et la Serbie (27 août) avant l'entrée en lice dans le groupe G à Shenzen dans lequel ils affronteront l'Allemagne (1er septembre), la Jordanie (3 septembre) et la Républicaine Dominicaine (5 septembre).