JO de Tokyo : Les deux équipes de France de basket affronteront les États-Unis dès les phases de poules

Tirage compliqué ce mardi matin pour les équipes de France de basket aux Jeux Olympiques. Françaises et Français rencontreront les Etats-Unis, dès les phases de poules à Tokyo. Les hommes affronteront également l’Iran et un pays issu d'un TQO alors que femmes seront opposées au Nigéria et au Japon.

Hors-d'œuvre pimenté pour les hommes de Vincent Collet aux Jeux Olympiques. Le tirage au sort effectué ce mardi les a placé dans le groupe des ogres américains à Tokyo. Ils auront fort à faire contre la Team USA, triple championne olympique en titre, et sa pléiade de stars NBA, mais les Bleus restent sur une magnifique victoire contre le Américains en quart de finale du Mondial 2019. "On peut quand même dire qu'on est tombé dans un groupe très difficile, a réagi le sélectionneur tricilore. Il va falloir se battre pour obtenir notre qualification."

Les Bleus ont malgré tout de bonne chance de prendre une des deux places qualificatives. La faible équipe d’Iran et un qualifié (Canada, Grèce, Chine, Uruguay, République Tchèque ou Turquie) sont également dans ce groupe. Ce tirage corsé, c'est au moins l'assurance de ne pas retrouver les Etats-Unis dès les quarts de finale et ça ouvre la route à une médaille. "L'objectif c'est d'être sur le podium, confirme Collet. C'est un objectif très élevé mais c'est l'objectif de notre groupe. Mais avant de penser à ça, il faut respecter les étapes."

Dans le tournoi féminin, les Françaises seront également opposées aux Américaines et la tâche ne sera pas moins ardue. Ces dernières n’ont plus laissé filer un titre mondial ou olympique depuis près de 15 ans (2006). Mais les Bleues, médaillées d’argent en 2012, nourrissent de grands espoirs pour ces Jeux Olympiques et espèrent monter pour la deuxième fois de leur histoire sur le podium à Tokyo.

La qualification pour les quarts de finale semble à leur portée, outre les USA, l’équipe de France affrontera le Japon et le Nigéria. "Les écarts ne devraient pas être importants au premier tour dans notre poule, a prévenu la sélectionneure Valérie Garnier. Certaines joueuses du Nigeria et du Japon sont des joueuses avec de très beaux CV. Ce sont des équipes dangereuses. Il va falloir être immédiatement près. Nous jouerons le Japon en premier et ce match sera capital. La première étape sera la qualification pour les quarts de finale."