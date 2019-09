Mondial de basket : Suivez France - Australie EN DIRECT dans la finale pour la 3e place

Deux jours après leur cruel échec respectif en demi-finales de la Coupe du monde, Australiens et Français s'affrontent dans la finale pour la 3e place (10h). Pour la victoire, la clé sera de savoir qui se sera remis le plus facilement de la déception de la défaite. Les Boomers, vaincus par l'Espagne au bout de deux prolongations, ont l'avantage d'avoir battu les Bleus lors du 2e tour. Mais les hommes de Vincent Collet ont une double revanche à prendre: sur l'Australie, et sur eux-mêmes après leur match décevant contre l'Argentine.