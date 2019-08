Mondial 2019 / Préparation : les Bleus terminent par une défaite contre la Serbie

Devant au score pendant plus de la moitié du match, l'équipe de France de basket s'est finalement inclinée mardi à Shenyang, face à la Serbie (61-56), lors du dernier match de préparation avant le Mondial. Les hommes de Vincent Collet bouclent leur préparation avec 6 victoires en 8 matches, à 5 jours d'affronter l'Allemagne au Mondial en Chine.

Les Français ne sont vraiment pas passés loin ! Mardi à Shenyang pour leur dernier match de préparation, l'équipe de France de basket a bien failli renverser la Serbie vice-championne d'Europe, du monde et olympique. Devant à la mi-temps (32-23), les Bleus se sont écroulés dans le 3e quart temps en encaissant 17 points en 5 minutes. Alors qu'il faisaient la course en tête, les hommes de Vincent Collet ont vu leur avance fondre et les Serbes repasser devant à la marque.

Au coude à coude dans le dernier quart temps, les Français ont eu de nombreuses occasions à 54-52 de se donner de quoi respirer, mais la Serbie a profité des failles offensives des Bleus pour prendre l'ascendant.

• La stat : 6/26 à 3 points

Les Bleus ont pêché par leur inefficacité offensive face aux Serbes. Plus encore, les hommes de Vincent Collet ont montré trop de déchets dans les tirs à 3 points (6/26). En face la Serbie plus réaliste, termine avec un 3 sur 10 dans l'exercice.

• Les gros éléments préservés

Les deux équipes avaient laissé des éléments-clefs sur le banc. Nando De Colo côté français, Bogdan Bogdanovic et Nemanja Bjelica côté serbe. Evan Fournier et Nicolas Batum sont eux restés sur le banc lors des dernières minutes, preuve que le résultat final n'avait guère d'importance et que les deux camps n'ont pas voulu tout dévoilé à quelques jours du Mondial.

• 6 victoires en 8 matches

L'équipe de France boucle donc sa préparation au Mondial avec 6 victoires en 8 matches. Les Bleus vont maintenant faire un long vol de Shenyang (nord) à Shenzhen (sud) où ils affronteront l'Allemagne dans leur premier match du Mondial dimanche à 14h30 heure française. La victoire est indispensable dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale.

Le sélectionneur Vincent Collet devrait annoncer les noms des deux joueurs qui reprendront l'avion pour l'Europe. Le jeune meneur Théo Maledon, qui n'était pas sur la feuille de match, était à coup sûr l'un d'eux.