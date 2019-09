Mondial 2019 de basket : Les arbitres de France - Lituanie suspendus par la FIBA pour une erreur en fin de match

Alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer, le pivot lituanien, Jonas Valanciunas, fait face à l'arceau sur la ligne des lancers. Après avoir inscrit le premier pour revenir à 76-75, l'intérieur des Grizzlies de Memphis a raté le second. Le problème, c'est que le panier aurait quand même dû être accordé et la FIBA n'a pas pu passer à côté d'un tel fait de jeu comme on peut le lire dans un communiqué de presse diffusé ce dimanche matin : "Après analyse de la vidéo [...] la FIBA a déterminé qu'au moment du deuxième lancer du n°17 lituanien [...] le n°27 français - Rudy Gobert - a touché le cercle alors que le ballon était en contact avec celui-ci. La bonne décision aurait dû être de siffer une interférence et un point aurait dû être accordé à la Lituanie".

Les Lituaniens révoltés

Conséquences ? La FIBA n'a pas fait dans le social en ce qui concerne ses officiels, précisant que "les arbitres de ce match n'arbitreraient plus lors de cette Coupe du monde 2019." Si cela n'enlève en rien à la performance collective des Bleus, évidemment, du côté de la Lituanie, les réactions ont été véhémentes après la rencontre. Nos confrères de L'Equipe, présents en conférence de presse d'après-match, ont notamment relayé les propos du coach lituanien, Dainius Adomaitis, remonté comme jamais. Quoiqu'il en soit, rien ne change dans le résultat, la France étant bien qualifiée pour les quarts de finale du Mondial chinois.