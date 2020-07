Sébastien Loeb à bord... d'un hélicoptère pour suivre le défilé du 14 juillet

"C’était cool, vraiment sympa ! Même si, à la verticale des Champs, forcément tu ne vois pas grand-chose !" Être copilote de son fidèle Daniel Elena, jamais ! Mais monter à bord d’un Panther de la Marine Nationale pour le défilé militaire du 14 juillet, ca ne se refuse pas ! "Ça s’est fait par l’intermédiaire d’un pilote de Rafale que j’ai connu à Lohéac, sur le rallycross", précise Sébastien Loeb pour france tv sport.

"Chaque, année, ils survolent le circuit. On est depuis resté en contact et récemment, il m’a demandé si ça me tentait !", résume l'Alsacien. Et voilà le nonuple champion du monde des rallyes, lui-même pilote de son propre appareil, embarqué pour une expérience unique dans le ciel parisien.



"C’était une belle ballade ! Nous étions cinq à bord. On est parti de Villacoublay. On est d’abord resté sur un point d’attente pour la mise en place, pour une heure de vol au total." La suite ? Le championnat du monde des rallyes doit –théoriquement- reprendre début septembre en Estonie. Le pilote Hyundai lui, devrait encore patienter : "On parle peut-être de la Turquie, fin septembre. Mais rien n’est encore décidé !"

à voir aussi