Formule 1 : Max Verstappen s'impose au Brésil, Pierre Gasly termine deuxième

Max Verstappen s'est imposé ce dimanche au Grand Prix du Brésil au terme d'une course incroyable. Grâce à cette victoire, le Néerlandais est désormais troisième au général. La course s'est terminée dans le chaos avec notamment l'accrochage entre Leclerc et Vettel qui a poussé les deux pilotes à abandonner. Pierre Gasly en a profité pour terminer deuxième de la course.

Un cri à s'en éclater les tympans. Au bout du fil, c'est Pierre Gasly qui laisse évacuer toute sa joie dans la radio de son équipe. Ce dimanche après-midi, le Français vient de réaliser le plus grand exploit de sa jeune carrière en terminant deuxième du Grand Prix du Brésil derrière l'intouchable Max Verstappen. Devant Lewis Hamilton et au terme d'une course qui a frôlé parfois le chaos.

Le podium les rend fous

Certains auraient pu penser qu'une fois le titre attribué à Hamilton, on allait vivre une fin de championnat en pente douce. C'est mal connaître Sebastian Vettel, Charles Leclerc et Max Verstappen. Tout au long de la course, les trois hommes ont animé les débats avec un objectif en tête : terminer sur le podium du général.

Pour les 25 ans de la mort d'Ayrton Senna, chacun a voulu rendre hommage au panache du Brésilien. Le Monégasque est le premier à dégainer. 14e sur la grille de départ, il gagne une dizaine de places en à peine quinze tours pour se replacer avec ses copains et batailler pour la tête. Verstappen tente quant à lui de gérer le retour de Hamilton, insatiable, ainsi que celui de Vettel qui pousse.

Bottas change la donne

Le premier tournant de cette course est cependant à mettre au crédit de Valtteri Bottas. Le Finlandais, handicapé par son moteur, doit abandonner. La Safety Car est de sortie et les cartes sont redistribuées. Hamilton est alors repassé devant Verstappen. Et Vettel officie en embuscade.

C'est alors que tout bascule. Le Néerlandais dépasse un Britannique au ralenti. Leclerc tente une attaque sur son coéquipier et la réussit. Mais ce dernier contre-attaque et le Monégasque part en tête-à-queue. Cependant, l'Allemand n'en sortira pas indemne et doit abandonner. Et c'est Pierre Gasly, 7e jusque-là qui en profite, avec opportunisme, pour prendre la 3e place devant Hamilton et derrière Alexander Albon.

Gasly première, Verstappen le bon coup

La course part définitivement dans le surréalisme lorsque Hamilton tente de passer coup sur coup le Français puis Albon. Mais ce dernier ne se laisse pas faire et les deux hommes s'accrochent. Un mouvement dangereux du champion du monde qui permet à Gasly de récupérer la deuxième place. Le premier podium pour un tricolore depuis Grosjean en 2015 au Grand Prix de Belgique.

En tête, Max Verstappen peut jubiler. Il vient d'empocher la victoire au terme d'une course indécise jusqu'au bout. Et il figure désormais seul sur la troisième marche du podium au général avec onze points d'avance sur Leclerc.