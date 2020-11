Formule 1 : le Français Romain Grosjean miraculeusement indemne d'un violent accident au départ du GP de Bahreïn

Romain Grosjean est probablement un miraculé. Il est parvenu à s’extirper de sa monoplace alors que celle-ci venait de se scinder en deux, et de prendre feu, après un grave accident au départ du GP de Bahreïn ce dimanche. L'accident est arrivé après un choc entre la voiture de Daniil Kvyaat et celle de Grosjean, quelques hectomètres après le Top départ de la course. L'écurie Haas a précisé quelques minutes après l'accident que son pilote était "ok", à part "quelques brûlures mineures à la main" et "aux chevilles".

Le patron de l'écurie Haas s'est montré soulagé auprès de la FIA :"Romain est ok. Je ne veux pas faire de commentaire médical, mais il a seulement de légères brûlures aux mains et aux chevilles. Il est évidemment bouleversé...Je voudrais remercier les équipes de sauvetage qui ont été très rapides. Les commissaires et la FIA ont fait un travail remarquable, c'était effrayant". Romain Grosjean a été transporté à l'hôpital le plus proche pour des examens médicaux complémentaires.

La course a par ailleurs été interrompue, et la monoplace de l’écurie Haas, littéralement calcinée, a dû être évacuée de la piste.