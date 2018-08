Fernando Alonso arrêtera sa carrière en F1 à la fin de la saison

Samedi dernier, il avait publié un compte à rebours menant au 14 août 2018. Ce mardi Fernando Alonso a annoncé la fin de sa carrière en F1, du moins c'est son écurie (McLaren) qui s'en est chargé sur son compte Twitter.

"Après 17 années incroyables dans ce sport fantastique, c'est l'heure pour moi de faire des changements et de passer à autre chose. J'ai apprécié chaque minute de ces saisons incroyables et je ne serai jamais assez reconnaissant envers les personnes qui ont contribué à les rendre spéciales", a déclaré Alonso. L'Espagnol précise qu'il reste concentré pour le reste de la saison et évoque de "nouveaux défis excitants" sans en préciser la teneur.

"Nous respectons sa décision, même si nous croyons qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière", a réagi Zak Brown, le boss de McLaren, après avoir tressé les louanges de son pilote.

Le plus jeune champion du monde de F1 de l'histoire (24 ans en 2005) va donc raccrocher à 37 ans après 17 saisons et plus de 300 Grands Prix. Au total, 32 victoires, deux titres de champion du monde (2005 et 2006). Mais cela fait 5 ans qu'il ne s'est pas imposé sur un circuit de F1 et les performances de McLaren, bien qu'en amélioration, ne lui permettent pas de lever les bras à nouveau.