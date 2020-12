F1 : Fin de carrière pour Romain Grosjean, forfait pour le GP d'Abou Dhabi

Une semaine après son énorme crash au GP de Bahreïn, Romain Grosjean a dû se résoudre à mettre fin à sa carrière en F1. Le pilote Haas espérait être suffisamment remis de ses brûlures pour disputer sa dernière course à Abou Dhabi le 13 décembre prochain. Il n'en aura pas l'occasion et va rentrer en Suisse pour se soigner.

"On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention". La raison a fini par l'emporter pour Romain Grosjean. Ça a été une "décision difficile" mais le pilote franco-suisse a fini par tirer un trait définitif sur sa carrière en Formule 1 après 179 Grands Prix. Il rêvait pourtant d'une autre fin après son terrible accident au GP de Bahreïn qui a vu sa monoplace traverser le rail et s'embraser. Après plusieurs secondes dans le feu, Grosjean était parvenu à s'extirper de son baquet et revenir à la vie avec l'aide du médecin de la FIA et des commissaires de piste.

"Je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux", a reconnu Grosjean, victime de sérieuses brûlures aux mains, notamment la gauche qu'il a posé sur le rail brûlant en s'éloignant du brasier. Certain de ne pas prolonger son bail avec Haas la saison prochaine, il espérait terminer sur une autre note lors de la clôture du championnat à Abou Dhabi. C'est un ultime rendez-vous manqué pour Grosjean qui était arrivé en F1 en 2009 sans y être vraiment préparé. 3e pilote Renault, il avait été propulsé titulaire pour sept courses à la suite du SingaporeGate, sans aucune séance de roulage. Un début compliqué dont il peinera à se relever.

Formule 1 : le Français Romain Grosjean miraculeusement indemne d'un violent accident au départ du GP de Bahreïn

C'est Lotus qui lui offrira une nouvelle opportunité en 2012. Et cette fois, Grosjean saura la saisir malgré quelques accrochages qui accompagneront longtemps son image dans le peloton comme auprès du grand public. Le franco-suisse quitte la F1 sans aucune victoire mais avec dix podiums à son compteur. Pour retrouver le goût du succès, Grosjean va donc se tourner vers d'autres disciplines comme l'Indycar ou l'endurance qu'il a déjà pratiqué entre 2010 et 2011. "Je vais travailler pour retrouver le plaisir de gagner des courses le plus vite possible", a conclu Grosjean qui a son avenir dans ses mains.

