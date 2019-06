Suivez l'intégralité des 24h du Mans EN DIRECT

Un an après le premier sacre de Toyota dans les 24h du Mans, la firme nippone remet son titre en jeu ce week-end, dès le départ samedi à 15h. Toujours pilotée par le trio Buemi-Nakajima-Alonso, la N.8 n'a pas réalisé la pole-position, devancée par la Toyota N.7 de Conway-Kobayashi-Lopez. Pour leur porter la contradiction, deux équipes: SMP Racing et Rebellion Racing. Les 24h du Mans sont à suivre sur France Télévisions et via ce direct commenté de france tv sport tout le week-end.