Vous avez toujours voulu savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un athlète sur le point de réaliser une performance historique ? Nos caméras ont suivi au plus près Kevin Mayer et son entourage dimanche. Entre records personnels en pagaille et une confiance à son maximum, le Français a explosé le record du monde du décathlon à Talence, devant un public français en transe, à l'image de son champion.