Meeting international de Liévin : l'Éthiopienne Tsegay bat le record du monde du 1500 m en salle

Soirée historique à Liévin : à l'occasion du meeting international, l'Ethiopienne Gudaf Tsegay a battu le record du monde du 1500 mètres en salle. Le chrono : 3 min 53 sec et 9 centièmes.

C'est un meeting de Liévin dont on se souviendra. Alors qu'on attendait un duel épique entre Renaud Lavillenie et Mondo Duplantis à la perche, c'est sur la piste que l'histoire s'est écrite. Et c'est grâce à l'Éthiopienne Gudaf Tsegay, qui a battu le record du monde du 1500 mètres avec un chrono de 3 min 53 sec 09/100 mardi lors du meeting en salle de Liévin.

Tsegay a amélioré de plus de deux secondes l'ancien chrono de référence établi par sa compatriote Genzebe Dibaba (3:55.17) le 1er février 2014 à Karlsruhe en Allemagne. L'Éthiopienne, âgée de 24 ans, affiche à son palmarès sur sa distance de prédilection deux médailles de bronze lors des Mondiaux 2016 en salle de Portland et des Championnats du monde 2019 de Doha. Tokyo est prévenu.