Suivez en direct vidéo le 42e Marathon de Paris sur France tv sport. Lors de la dernière édition du Schneider Electric Marathon de Paris, un couple décrochait, pour la première de l'histoire de la course, la victoire dans les deux catégories (homme et femme). Alors, qui succèdera aux impressionnants Kenyans Paul Lonyangata et Purity Rionoripo ? Quant à la barre symbolique des deux heures, sera-t-elle enfin franchie ? Comme chaque année, les athlètes emprunteront un parcours de 42,195 km traversant les lieux les plus emblématiques de la capitale, de l'avenue des Champs-Élysées à la Porte Dauphine, en passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, mais aussi devant la cathédrale Notre-Dame de Paris et, bien évidemment, la Tour Eiffel.