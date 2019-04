Suivez en direct vidéo la 43e édition du Marathon de Paris. En 2018, les Kényans avaient dominé la course chez les femmes comme chez les femmes. Paul Lonyangata empochait le marathon masculin en 2 heures 6 minutes et 25 secondes. Betsy Saina, elle, mettait 2 heures 22 minutes et 55 secondes à remporter son premier Marathon de Paris. Au total, 55 000 à 60 000 participants sont attendus dans les rues de la capitale. Les commentaires seront assurés par Alexandre Boyon, Stéphane Diagana, Marie Mamère et Pierre-Étienne Léonard.