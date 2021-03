Euro d'athlétisme en salle : Alice Finot en argent, Pierre-Ambroise Bosse et deux autres Français en demies du 800m, ce qu'il faut retenir du 2e jour

Première médaille pour la France

Incroyable Alice Finot. La Française a réalisé une très belle course en terminant deuxième du 3000 mètres. En septième position à quelques tours de la ligne d'arrivée, l'athlète tricolore de 30 ans a réalisé une très belle remontée pour arracher la médaille d'argent (8:46.54). La championne de France en titre de la distance (elle est aussi championne de France du 3000m steeple en plein air) offre ainsi la première médaille de ces championnats d'Europe à l'équipe de France. La Britannique Amy-Eloise Markovc remporte l'or (8:46.43).

La Britannique Verity Ockenden s'empare de la médaille de bronze, juste derrière la Française puisqu'elle n'a fini qu'à six centièmes de la Tricolore. Pour sa première sélection dans une compétition internationale, Alice Finot a pu profiter de la cérémonie du podium entre les deux Britanniques. Avec sa meilleure performance personnelle en salle en prime.

Lavillenie forfait de dernière minute

Cette médaille va sans doute redonner de l'allant au collectif bleu, qui a perdu son chef de file, Renaud Lavillenie, contraint au forfait à la veille des qualifications de la perche.

à voir aussi

Euro d'athlétisme en salle : Renaud Lavillenie forfait après une blessure au mollet

Bosse à sa main

Autre bon point pour l'équipe de France : Benjamin Robert et Pierre-Ambroise Bosse ont signé de belles performances lors des qualifications du 800 mètres ce vendredi soir. Les athlètes tricolores ont réussi à décrocher leur ticket pour les demi-finales de cet Euro en salle qui auront lieu ce samedi 6 mars.

Bien parti, Benjamin Robert a terminé troisième de sa série (1:49.76), derrière l'Ukrainien Oleh Myronets et le Bosnien Amel Tuka. De son côté, Pierre-Ambroise Bosse, longtemps en tête, a finalement terminé deuxième de sa série (1:49.08), derrière le Polonais Patryk Dobek.

Et c'est même un carton plein pour les Tricolores. Dernier français en lice, Nasredine Khatir a aussi obtenu sa qualification après avoir terminé troisième de la course (1:50.97), derrière le Polonais Adam Kszczot Adam et le Britannique, Guy Learmonth. Des prestations suffisantes leur permettant de prendre un rendez-vous avec les demi-finales de ce samedi 6 mars à suivre en direct sur Francetvsport.

Doublé belge au pentathlon

Le premier titre de cet Euro est revenu à la Portugaise Auriol Dongmo, victorieuse du concours du lancer du poids. Elle a devancé la Suédoise Fanny Roos et l'Allemande Christina Schwanitz. La Belge Nafissatou Thiam a été sacrée sur le pentathlon. La championne olympique s'est imposée avec un total de 4904 points devant sa compatriote Noor Vidts (4791 points). Le Grec Militiádis Tentóglou a remporté l'or sur le saut en longueur (8.35m) et décroche son second titre européen en indoor après celui de 2019. Le Tchèque Tomas Stanek, a quant à lui été couronné sur le lancer de poids alors que le Polonais Marcin Lewandowski, a surpassé le duo espagnol Jesus Gomez et Fontes Ignacio sur le 1500m avec un temps de référence à 3 min. 38sec. 06.

à voir aussi