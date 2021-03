Euro d'athlétisme en salle : Mayer en or mais sans record, Belocian sacré sur le 60m haies

► Mayer en or sur l'heptathlon mais pas de record

Avec 5581 points après six épreuves sur sept disputées, Kevin Mayer était déjà presque assuré de la médaille d’or de l'heptathlon, mais il était également sur les bases de son record d’Europe de 6479 points. Pour le battre, le Français devait courir la dernière épreuve, le 1000 mètres, en 2’37’’75, chrono tout proche de son record personnel de 2’37’30.

Mais le Français n’a pas réussi à tenir la longueur en terminant 7e en 2’45’’72. Pas de record donc, mais le Français a remporté ce qu’il était venu chercher : une médaille d’or, la troisième pour la France, avec un total de 6392 points, soit la meilleure performance mondiale de l’année ! Il devance l’Espagnol Jorge Urena (6158 points) et le Polonais Pawel Wiesiolek (6133 points). Plus tôt dans la journée, Mayer avait conclu son 60m haies en 7’’78 et franchi 5,20 mètres à la perche. C’est son deuxième titre continental en salle de suite après Belgrade en 2017, où il avait inscrit son record de 6479 points.

► Belocian champion d’Europe du 60m haies

Avant Kévin Mayer, un autre Français est allé décrocher une médaille d’or à Torun. Grâce à un cassé de bassin décisif, Wilhem Belocian a été sacré champion d’Europe du 60m haies en 7’’42, la deuxième meilleure performance française de l’histoire. Le Français a devancé le Britannique Andrew Pozzi (7’’43) et l’Italien Paolo Dal Molin (7’56). Également présent en finale, Aurel Manga a terminé 5e en 7’’63.

► Ingebrigtsen survole le 3000m, pas de médaille pour Gressier et Hay

Immense favori, Jakob Ingebrigtsen s'est imposé avec fracas en finale du 3000 mètres. Le Norvégien a placé une accélération violente et a continué dans le dernier tour que personne n'a pu suivre. Il s'impose en 7'48''20, réalisant au passage son record personnel. Il devance le Belge Isaac Kimeli (7'49''41) et l'Espagnol Adel Mechaal (7'49''47). Pas de médaille pour les deux Français engagés : longtemps en tête du groupe, Hugo Hay finit finalement 6e en 7'51''82, Jimmy Gressier est 8e en 7'52''43.