Doha 2019 : Pas de finale du 100 m pour Jimmy Vicaut

"J'ai raté mon départ". Lucide après sa course, Jimmy Vicaut soulignait avec justesse le gros point négatif de sa demi-finale. Un départ poussif et trop lent, et une fin de course en cycle arrière, le Français voit donc s'envoler ses espoirs de finale mondiale et de podium. Car derrière la performance de Christian Coleman, 9''88 en relâchant sur les vingt derniers mètres, il y avait la place pour entrer en finale. Avant sa course, il suffisait de courir en 10''13 pour valider son billet pour la finale. Lui qui n'a plus couru en moins de 10 secondes depuis la demi-finale des championnats d'Europe de Berlin en 2018. Il finit 7e en 10''16 et ne verra pas la finale pour la première fois depuis 2013.

Pourtant le Français se sentait prêt à batailler avec les têtes d'affiche. "Avant j'arrivais avec un gros chrono mais je ne faisais rien à chaque fois. Pour une fois je suis un outsider, je suis dans l'ombre et je me sens en forme." Son entraîneur Dimitri Demonière se montrait également très optimiste. "Il est au meilleur de sa forme. Jimmy est un athlète qui a pas mal de vécu avec de nombreuses finales". Ce ne sera malheureusement pas pour cette année. Jimmy Vicaut va désormais se concentrer sur le relais 4x100 m avec notamment Christophe Lemaitre. Il l'assure "l'équipe est prête".