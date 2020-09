Athlétisme : Armand Duplantis réalise la meilleure performance de tous les temps en plein air et efface Bubka avec une barre à 6,15m

Jamais personne n'avait sauté aussi haut avec une perche en plein air. Jamais personne n'avait fait mieux que Serguei Bubka, ce 31 juillet 1994 à Sestrières où il avait franchi une barre à 6.14m. Après avoir battu le record du monde en salle détenu par Renaud Lavillenie depuis 2014, Armand Duplantis a franchi une nouvelle étape en cette année 2020. Pour effacer définitivement des tablettes le Tsar, qui pouvait encore se targuer d'être le plus haut à l'extérieur. Ce n'est plus le cas. Le Suédois est parvenu à ses fins à son 2e essai au terme d'un concours qu'il a largement dominé, faute d'une très grande adversité.

Après avoir frappé fort cet hiver en dépossédant le Français Renaud Lavillenie de son record du monde (le 8 février), puis l'avoir amélioré d'un centimètre une semaine après (6.18m), le Suédois avait fait du "record" en extérieur son objectif estival, faute de pouvoir disputer les Jeux olympiques, reportés à 2021, ni l'Euro, annulé en raison de la crise sanitaire.

"Les records? Je ne dirais pas que j'y suis habitué, c'est fou", a-t-il déclaré. "Tout le monde en parlait, c'était une grosse pression sur mon épaule et je savais que je devais le faire pour que les gens arrêtent de me poser cette question. Quand je l'ai fait, c'était plus un soulagement que de la joie. Ce résultat a été long à venir. En arrivant dans la saison, nous ne savions pas si nous pouvions faire une compétition. Ce record du monde est vraiment inattendu et j'en suis très reconnaissant."



Le champion d'Europe (2018), pour qui la barre symbolique des 6 m est devenue une simple formalité désormais, s'était quelque peu rapproché de Bubka avec un saut à 6,07 m cet été sans parvenir jusque-là à déboulonner l'ancienne légende de la perche. C'est désormais chose faite. Il est le seul au sommet de la perche mondiale.

