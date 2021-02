All Star Perche : Renaud Lavillenie passe 6,06m, sa meilleure performance depuis 2014

Renaud Lavillenie a confirmé son retour en pleine forme en franchissant 6,06m samedi 27 février au All Star Perche, chez lui, à Aubière. Sa meilleure performance depuis 2014. Le Français a ensuite tenté de franchir 6,20 m, soit deux centimètres au-dessus du record du monde d’Armand Duplantis, en vain.

Lavillenie est en forme olympique, il l’a encore prouvé samedi 27 février. Lors d’une nouvelle édition du All Star Perche, organisée chez lui à Aubière, en Auvergne, il a écrasé le concours. Après avoir effacé des barres à 5,70 m et 5,86 m au premier essai, Lavillenie a passé 5,96 m à sa 2e tentative puis 6,06 m à sa 3e. Il s'est ensuite attaqué au record du monde (6,18 m) mais a échoué à 6,20 m.

Le champion olympique 2012 a devancé le Néerlandais Menno Vloon, qui a pulvérisé son record national (5,96 m), et l'Américain Chris Nilsen (5,86 m). Il signe ainsi la deuxième meilleure performance de l'année, derrière les 6,10 m du recordman du monde suédois Armand Duplantis, mercredi à Belgrade.

De bon augure avant les championnats d’Europe

Depuis le début de l’année, la barre monte de plus en plus haut en saut à la perche grâce aux performances de Renaud Lavillenie mais également d'Armand Duplantis. Tous les deux ont passé les 6 m depuis le mois de janvier, deux fois pour le Français et deux fois pour le Suédois. Mais aujourd’hui, ce dernier n’était pas présent sur la piste, en repos avant l’Euro.

Après deux compétitions sans résultat, Renaud Lavillenie s’est donc rassuré en réalisant sa meilleure performance depuis 2014 samedi soir à domicile, avant de partir pour Torun en Pologne où se dérouleront les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle (4-7 mars).