Suivez en direct vidéo la 86e édition des 24 heures du Mans, le week-end des 16 et 17 juin. Pour cette édition 2018, 60 équipages participent à la course. Le top départ de la plus grande course d’endurance au monde sera cette année donné par Rafael Nadal. Qui succédera à Porsche, vainqueur en 2017 et triple tenant du titre ? Toyota mettra-t-il fin à la malédiction ? Les commentaires seront assurés par Lionel Chamoulaud, Gaël Robic, Christian Choupin, Benoit Durand, Xavier Richard et l'ancien pilote automobile français Franck Lagorce.