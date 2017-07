VIDÉO. Tour de France 2017 (21e étape) : Revivez les moments forts de ce Tour !

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2017/ ETAPE 21/ MONTGERON - PARIS CHAMPS-ELYSEES Le Tour de France c’est trois de semaines d’une course folle, de souffrance, de joie, de rebondissements mais aussi de larmes et de tristesse. Revivez le meilleur de ces trois semaines, de l'avènement de la nouvelle génération française avec un Warren Barguil en feu, à l’exclusion de Peter Sagan, double champion du monde en titre, en passant par les offensives de Romain Bardet et la terrible chute de Richie Porte. Mais le Tour de France est une épreuve où Christopher Froome gagne toujours à la fin, même sans gagner la moindre étape. Le quatrième sacre de la carrière du Britannique, le troisième consécutif. A revivre en images et dans les conditions du direct avec Francetvsport.