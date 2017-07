Mannarino n'a pas fait le poids face à Djokovic

Conscient qu'il se sentait très attendu, Djokovic semblait vraiment soulagé à l'idée de rejoindre les quarts de finale d'un tournoi qu'il a remporté à trois reprises (2011, 2014 et 2015). La mauvaise passe de l'ancien N.1 mondial est semble-t-il en train de passer doucement, notamment grâce aux conseils précieux d'Andre Agassi, son nouveau coach. "Je me suis vraiment senti bien sur le court. Je suis vraiment très motivé pour aller le plus loin possible", a assuré "Nole", très applaudi par le public anglais. Triple vainqueur sur ce prestigieux gazon et finaliste malheureux en 2013 (contre Andy Murray), Djokovic atteint les quarts de finale pour la neuvième fois de sa carrière à Wimbledon.