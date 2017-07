L'Espagnole Garbine Muguruza remporte Wimbledon en dominant l'Américaine Venus Williams

Garbine Muguruza rejoint ainsi sa compatriote Conchita Martinez au palmarès du plus prestigieux tournoi du monde. La jeune espagnole (23 ans) a logiquement dominé l’aînée des sœurs Williams en deux manches, l’une serrée, l’autre à sens unique (7-5, 6-0). Il y a 23 ans, Conchita Martinez avait fait ressentir le poids des ans à la recordwoman des titres à Wimbledon, Martina Navratilova (9), en trois sets (6-4, 3-6, 6-3).

Suspense en fin de premier set

Bis repetita pour la "Divine Garbine" qui a d’abord résisté aux assauts de Venus Williams (37 ans) au cours d’une première manche qui s’est jouée à un point près. Menant 5-4 et 40-15 sur le service de sa rivale, l’Américaine a gâché deux occasions de conclure le premier acte qui était crucial pour elle, vu son âge avancé et les efforts consentis. Muguruza a d’abord remporté l’échange du match en poussant à la faute son adversaire grâce à son coup droit puissant avant de délivrer une belle première balle sur le point suivant.

Et après avoir recollé à 5-5, la native de Caracas a enfoncé le clou en s’emparant de l’engagement adverse pour concrétiser dans la foulée en s’offrant le premier set, souvent décisif chez les "Ladies". Ensuite, Muguruza a déroulé son tennis offensif en faisant faire à Williams l’essuie-glace. Contrainte à défendre, Venus a pâli sans pouvoir retrouver son éclat. Les jeux ont défilé et l’Espagnole a fini par triompher sans sourciller, confirmant qu’elle faisait partie des stars de son sport davantage que la future numéro 1 mondiale Karolina Pliskova, la Roumaine Simona Halep ou Elina Svitolina, toutes mieux classées qu'elle avant ce Wimbledon​ 2017.

Le Graal, Muguruza l'avait touché du doigt il y a deux ans mais Serena Williams, la soeur cadette de Venus, avait eu le dernier mot en finale. "Il y a deux ans, Serena m'a dit que je le gagnerai un jour. Et m'y voilà !", s'est réjouie la lauréate 2017, radieuse après cette belle démonstration de force sur le court le plus célèbre du monde.

Garbine Muguruza en bref ​

Nationalité : Espagnole

Date de naissance : 8 octobre 1993 (23 ans)

Lieu de naissance : Caracas (Venezuela)

Réside à Genève (Suisse)

Taille : 1,82 m

Droitière, revers à deux mains

N.15 mondiale (N.5 mondiale lundi)

Meilleur classement : 2e en 2016

Palmarès en simple : 4 titres

Grand Chelem :

Roland-Garros : 1 titre (2016)

Wimbledon : 1 titre (2017), 1 finale (2015)

Entraîneurs : Sam Sumyk (FRA) et Conchita Martinez (ESP)