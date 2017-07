Tsonga, un jeu et puis s'en va

Le Manceau de 32 ans, quart-de-finaliste l'an passé, est donc revenu sur le court pour y disputer un seul jeu et quelques minutes. Il avait vécu un scénario similaire à Roland-Garros en juin, lors de sa défaite d'entrée contre l'Argentin Renzo Olivo (7-5, 6-4, 6-7 (6/8), 6-4) La partie avait aussi été arrêtée par la nuit. Au retour des joueurs sur le court, Tsonga avait perdu son jeu de service et la rencontre. Samedi sur le court N.2, Tsonga n'a pas su concrétiser son occasion d'égaliser et a offert la balle de match à son adversaire sur une faute en coup droit. L'Américain avait failli éliminer le Français il y a trois ans à Wimbledon au 2e tour. Le match s'était déjà déroulé sur deux jours en raison de la nuit mais le Français avait eu le dernier mot (14-12 au cinquième set) après avoir écarté une balle de match.

Tsonga ne rejoindra donc pas Benoît Paire et Caroline Garcia en seconde semaine de Wimbledon. Mais il y aura forcément un troisième Français puisque Gaël Monfils et Adrian Mannarino s'affrontaient au troisième tour sur le court N.12. Avant la défaite expresse de Tsonga Grigor Dimitrov s'était qualifié pour les 1/8e de finale en profitant de l'abandon de l'Israelien Dudi Sela (6-1, 6-1, 0-0 ab.). Le Bulgare retrouvera au tour suivant le vainqueur du match entre Roger Federer et Mischa Zverev.