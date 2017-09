"Sal...", "suc... de bou...". Pour avoir proféré ses deux insultes à l'adresse de l'arbitre de chaise qui était une femme lors de son 1er tour, Fabio Fognini a été sanctionné. Même si l'arbitre en question n'avait pas entendu les propos, et même si l'Italien s'en était excusé après le match, le Board du Grand Chelem a été intraitable. "Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès des fans et l'arbitre pour ce qui est arrivé aujourd'hui", avait-il dit après la rencontre. "Ça a simplement été une journée extrêmement négative, mais cela n'excuse pas mon comportement pendant le match (...) J'ai fait une erreur." L'erreur pourrait lui coûter cher.

Déjà, en décidant de le suspendre d'US Open, le Board a mis fin à son parcours en double hommes. Il s'était qualifié pour le 3e tour, mais Simone Bolelli se trouve désormais sans partenaire. Fin de route donc. Et le Board indique dans son communiqué que la sanction finale sera connue ultérieurement. Habitué des paroles déplacées, des gestes d'humeur et des comportements plus que limites, Fabio Fognini a peut-être accompli l'acte de trop. Malgré ses 30 ans, l'époux de Flavia Pennetta, victorieuse de l'US Open en 2015, ne s'est jamais vraiment assagi.