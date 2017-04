Pouille en patron, Paire en perdition, Tsonga la déception à Monte Carlo

Le quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne semble avoir remis Lucas Pouille dans le droit chemin. Non pas qu'il ait sérieusement décroché, mais ses deux défaites contre Donald Young à Indian Wells puis Miami avaient sérieusement écorné son début de saison et sa dynamique, quelques semaines après sa sortie au 1er tour à Melbourne. Finaliste à Marseille et demi-finaliste à Dubaï, le Nordiste a remporté son 10e match de la saison, en dominant Ryan Harrison en 1h12. Malgré 35% de premières balles au service, le protégé d'Emmanuel Planque a su dompter le 50e mondial.

Tsonga en père battu​

Jo-Wilfried Tsonga n'a pas encore retrouvé son profil de tennisman. Père de son premier enfant depuis le 24 mars dernier, le N.1 français a bien du mal à prendre ses repères. Avant la naissance, il avait été sorti d'entrée à Indian Wells par Fabio Fognini. Derrière, il avait fait l'impasse sur Miami, avait décliné la rencontre de Coupe davis contre la Grande-Bretagne. Monte Carlo représentait donc son retour sur le circuit. Retour raté, face à Adrian Mannarino. Le gaucher a pris le meilleur, en profitant du manque de fiabilité du Manceau et de son inconstance pour s'imposer en 2h de jeu. Mené 4-2 dans le 3e set, la tête de série N.7 avait pourtant fait le break pour revenir à (4-3). En vain. Issu des qualifications, Mannarino poursuit son chemin, et affrontera le vainqueur de Lorenzi-Pouille. Demi-finaliste ici-même l'an dernier, "JWT" perd de gros points. Mais la tête n'y est pas encore.

Après son revers, Tsonga s'est néanmoins réjoui de sa prestation: "Dans l'ensemble, c'était un bon match. Je tire un coup de chapeau à Adrian qui a été vraiment bon aujourd'hui. Après coup, on peut toujours regretter certaines choses. Mais globalement j'ai livré une bonne partie. Je considère avoir mis ce que j'avais à mettre dans ce match. J'étais à 100%." Sa première paternité l'aide-t-elle à passer à autre chose ? "La défaite n'est pas plus douce mais par contre elle s'oublie plus vite."

Paire seul avec lui-même

C'est aussi le cas de Benoit Paire. En guerre avec lui-même (une raquette cassée), comme souvent, il est resté à un très faible 46% de 1ers services durant son match contre Tommy Haas. Du haut de son mètre quatre-vingt-quinze, le Français n'a pas pu compter sur l'une de ses armes. Les nerfs, le tendon d'Achille, la bouche, les maux étaient nombreux. Et face à l'Allemand, à ses 39 printemps mais surtout son jeu tout en puissance qui peut toujours faire des dégâts malgré son actuel 655e rang à l'ATP, l'Avignonnais n'a pas tenu le choc. En 1h08, le nouveau directeur du Masters 1000 d'Indian Wells, qui prépare son après-carrière mais conserve un bon niveau lorsqu'il n'est pas blessé, s'est imposé 6-2, 6-3.

Demi-finaliste à Marrakech la semaine dernière, Paire est retombé dans ses travers. Dans le 2e set, il ne s'est pas assis au changement de côté, alors qu'il était mené (3-0). Mais faire les 100 pas en fond de court ne l'a pas remis en selle, puisqu'il sauvait trois balles de (5-0). Et alors qu'il avait réussi à combler son break de retard dans le 2e set pour recoller à (5-3), service à suivre, son engagement n'était pas au rendez-vous. L'enchaînement entre le tournoi marocain et celui de Monte Carlo a peut-être pesé. "Hier, j'ai dû me lever à 4h du matin pour attraper un vol Paris-Nice", a expliqué Paire après son match. Neurones au repos, cela lui arrive bien trop souvent.

Défaite sévère également pour Nicolas Mahut, défait par le Russe Karen Khachanov 6-2, 6-4 en 1h25

Résultats

1​er tour

Gilles Muller (LUX) bat Tommy Robredo (ESP) 6-2, 6-2

Lucas Pouille (FRA/N.11) bat Ryan Harrison (USA) 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4

Robin Haase (NED) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-2

Tommy Haas (ALL) bat Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-3

Karen Khachanov (RUS) bat Nicolas Mahut (FRA) 6-2, 6-4

Jirí Vesely (CZE) bat Mischa Zverev (GER) 7-6 (7/3), 6-3

Paolo Lorenzi (ITA) bat Marcel Granollers (ESP) 6-2, 6-4

2e tour

Adrian Mannarino (FRA) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA, tête de série N.7)) 6-7 (3/7), 6-2, 6-3